VIDEO. En Finlande, le WWF fait tout pour sauver les phoques du lac Saimaa

Au lac Saimaa en Finlande, il ne reste qu'environ 380 individus. La cause principale : le réchauffement climatique. "Le phoque de Saimaa est l'une des espèces de phoque les plus menacées au monde", s'inquiète Joonas Fritze, chargé de communication du WWF Finlande. Les phoques accouchent dans des tanières qu'ils creusent dans des tas de neige. Ainsi, s'il n'y a plus de neige, les bébés naissent à même la glace, sans protection. "Plus de la moitié des bébés peuvent mourir", explique Joonas Fritze.

Des résultats probants

Pour sauver l'espèce, le WWF Finlande est intervenu en amassant à la main des tas de neige afin que les phoques y creusent leurs tanières. Les abris mesurent un mètre de haut pour trois mètres de large. L'opération porte déjà ses fruits : l'an dernier, 81 phoques de Saimaa sont nés et 90 % des naissances ont eu lieu dans les abris créés par l'homme. Néanmoins, le WWF Finlande reste pragmatique : ils ont besoin d'un plan sur le long terme.