"On ne pense pas que les coraux sont des animaux au départ (…) Quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a une énorme diversité et qu'ils sont en souffrance et qu'on peut faire quelque chose, c'est pour ça que j'ai décidé d'agir." Avec l'association Ocean Quest, Sandrine Treyvaud agit pour sauver les récifs coralliens aux quatre coins du globe. Les coraux abritent 25 % de la biodiversité marine mais si on ne fait rien, ils pourraient disparaître dans les endroits où ils sont majoritaires d'ici 2050.

Une méthode naturelle

Chez Ocean Quest, la méthode est naturelle : ils n'utilisent pas de structures artificielles et ils ne mettent rien dans l'eau. "On va récupérer des coraux cassés, qui vont mourir, qui sont dans le sable, qui sont toujours vivants, on va les couper en petits morceaux pour les recoller sur un substrat naturel qu'on va prendre dans l'eau", explique Sandrine. La seule chose dont les membres de l'association ont besoin, ce sont des bras. "C'est pour ça qu'on forme un maximum de gens pour que ces gens puissent nous aider après à replanter des coraux", précise-t-elle.

"On a vu une énorme évolution au niveau du récif qu'on a pu recréer"

Une fois remis dans l'eau, les coraux sont surveillés et placés dans ce qui est appelé des nurseries. Cela permet de voir leur évolution, de pouvoir les mesurer, de voir combien de temps ils mettent pour pousser. "Et une fois qu'ils sont assez grands, on va pouvoir carrément les remettre dans les récifs qui nécessitent une réhabilitation", développe Sandrine. Une fois matures, les coraux vont finir par pondre et se mélanger. L'association s'active à replanter des coraux depuis 12 ans. "On a vu une énorme évolution au niveau du récif qu'on a pu recréer, au niveau des poissons qui sont revenus", note Sandrine.