VIDEO. Elle danse \"Le Lac des cygnes\" au milieu d\'une baie gelée pour interpeller Vladimir Poutine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Danser en tutu par -12°C pour interpeller Vladimir Poutine. Cette danseuse de ballet de Saint-Pétersbourg interprète une danse du "Lac des cygnes" au milieu de cette baie gelée pour défendre une cause qui lui tient à cœur. En postant ces vidéos, elle a relayé une pétition appelant Vladimir Poutine à stopper un projet controversé. Il impacterait la baie de Batareinaya, à l'ouest de la Russie.

"C'est un site naturel unique"

Depuis 2020, le gouvernement russe loue cette zone à une entreprise céréalière pour qu'elle puisse y construire un terminal portuaire. Ce projet, dont la fin est prévue pour 2024, a déclenché une vague d'opposition. "C'est un site naturel unique : la courbe de la côte du golfe le protège contre le vent quel que soit le temps. Il est très agréable de s'y promener, les paysages sont magnifiques : il y a des chênes, des genévriers de trois mètres de haut", raconte Ilmira Bagautdinova.

Un abri pour les animaux

En plus d'être une zone prisée par les habitants de la région, cette baie fait partie d'une ancienne réserve naturelle. Celle-ci abrite des animaux comme le phoque gris et phoque annelé ou encore des oiseaux migrateurs, dont certains sont menacés. Dans leur pétition, les opposants demandent l'annulation du projet et la réintégration de la baie dans la réserve naturelle.