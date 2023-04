Vidéo Déclin catastrophique des insectes : faut-il s’inquiéter ?

La Terre va-t-elle devenir “silencieuse” ? C’est l’alerte que donne le biologiste britannique Dave Goulson dans son livre sur la disparition des insectes qui vient de paraître en français. Explications avec la chronique “1 planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec France Info.

L’extinction de masse du monde vivant que nous sommes en train de vivre n’épargne personne. Pas même les insectes, animaux mal-aimés et encore plein de mystères, qui représentent la moitié des organismes vivants sur Terre.

40% des espèces d’insectes seraient aujourd’hui en déclin et au moins un tiers en voie disparition. Leur taux d'extinction est 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux ou même des reptiles. Un phénomène qui n’est pas près de s’arrêter : selon les projections scientifiques, le nombre total d’insectes présents sur Terre devrait continuer de diminuer de 2,5% par an pendant les prochaines années.

Disparition des insectes : quelles conséquences ?

Les insectes se situent à la base de la chaîne alimentaire : s’ils disparaissent, les animaux qui les mangent (oiseaux, amphibiens, poissons…) vont à leur tour être menacés. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans l’entretien des sols afin que ceux-ci restent fertiles.

Plus particulièrement, une catégorie d’insectes qu’on appelle les insectes pollinisateurs constituent un maillon essentiel pour la reproduction de certaines plantes. Si ce service (gratuit) venait à disparaître, les plantes en question ne pourraient plus se reproduire et disparaîtraient à leur tour. Un phénomène loin d’être anecdotique puisqu’il menace directement 90% des plantes à fleurs et 75% des plantes cultivées par les humains.

Disparition des insectes : comment prévenir cette catastrophe ?

Prévenir l’effondrement des populations d’insectes implique de s’attaquer à ses causes : principalement, la transformation et l’artificialisation des espaces naturels, ainsi que l’utilisation de pesticides pour certains très toxiques.

Une première solution peut être de remplacer ces pesticides par des alternatives moins délétères pour la biodiversité… même si la méthode miracle n’existe pas. Parmi ces alternatives, on peut citer le déploiement dans les vergers de filets anti-insectes ou encore l’utilisation d’insectes auxiliaires qui vont s’attaquer aux potentiels ravageurs.

Quelques conseils pour protéger les insectes à l’échelle de son jardin : éviter de tondre la pelouse, laisser des tas de feuilles/bois mort et planter des plantes mellifères.

