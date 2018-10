VIDEO. Comment les serpents avalent-ils leurs proies ? Ophiophobes, cette vidéo n’est pas pour vous

Ils peuvent engloutir des vaches, des gazelles ou même des crocodiles. Grâce à leur anatomie très particulière, certains serpents peuvent avaler entièrement des masses bien plus larges que leur tête, sans même les mâcher. Comment font-ils ? Il faut d’abord savoir que de nombreux serpents possèdent des crocs leur permettant de diriger leur repas vers le fond de leur gorge mais qui sont totalement inutiles pour couper ou déchiqueter la chair. Il est donc impossible pour beaucoup d’entre eux de ne pas avaler leurs victimes entièrement. Mais pourquoi s’attaquent-ils à des proies bien plus grosses qu’eux ? Car ils en sont capables, tout simplement. Grâce à leur peau élastique et leur mâchoire inférieure divisée en 2 parties. Celle-ci est reliée par un ligament et un os qui lui permet une très grande souplesse.

Une digestion facilité par des capacités hors-norme

Les proies sont presque toujours avalées la tête la première afin que les pattes n’entravent pas la déglutition et qu’elles ne déchirent pas les tissus intestinaux. Pour digérer ces copieux repas, les serpents disposent d’une capacité spéciale : ils sont capables d’augmenter leurs fonctions métaboliques. Un python birman - qui peut mesurer jusqu’a 5 mètres - qui avait avalé un alligator a été observé par des scientifiques américains. Pour digérer le reptile, le prédateur avait dépensé 40 fois plus d’énergie qu’à son habitude. La taille de son cœur a grossi de 40 %, la taille de ses reins de 72 %, et celle de son pancréas de 94 %. Le python a aussi inondé son intestin grêle d’enzymes et d’acides puissants afin d’aider à la décomposition du corps de l’alligator. Ce qui a commencé à se produire 3 jours après l'ingestion. Au bout d’une semaine, il était totalement digéré. Certains serpents sont de véritables prédateurs, capables de s'attaquer à n'importe quelle proie sans lui laisser de grandes chances. En juin dernier, le cadavre intact d’une Indonésienne de 54 ans avait été retrouvé dans le ventre d’un python de 7 mètres.