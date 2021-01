VIDEO. Comment les bisons d'Europe ont-ils été sauvés de l'extinction ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est le plus grand mammifère terrestre européen et il fait son retour après avoir disparu à l'état sauvage. Voici l'histoire du bison d'Europe... Dès la préhistoire, cet animal fascine les hommes et peuple de nombreuses régions d'Europe. Cousin du bison d'Amérique du nord, il peut peser 1 tonne et mesurer près de 2 mètres de hauteur. Au fil des siècles, alors que la population humaine s'accroît, il subit de plus en plus la pression de la chasse. Il est aussi menacé par le développement de l'agriculture, qui entraîne la destruction de forêts où il vit. Progressivement, il disparaît de régions entières.

La crainte d'une extinction totale

À la fin du 19ème siècle, les derniers bisons en liberté survivent dans la forêt Białowieża en Pologne et dans les montagnes du Caucase. Mais en 1919 et 1927, ces dernières populations sauvages disparaissent, laissant craindre une extinction totale de l'espèce. À la fin des années 1920, seuls 29 mâles et 25 femelles survivent en captivité.

Des projets pour faire se reproduire les survivants

En 1952, une première réintroduction est menée dans la forêt de Białowieża, en Pologne, bientôt suivie par d'autres en Ukraine et en Biélorussie. Mais ces petites populations sont plus sensibles aux maladies et au braconnage et leur reproduction naturelle est souvent difficile.

Pendant plus de 60 ans, plusieurs programmes se succèdent pour tenter de sauver l'espèce. Depuis les années 2000, de nouvelles réintroductions ont eu lieu, notamment en Roumanie, en Slovaquie ou encore en Allemagne. Entre 2003 et 2019, le nombre de bisons sauvages a plus que triplé. Depuis 2020, il n'est plus considéré comme menacé d'extinction par la Liste rouge de l'UICN. Il reste néanmoins dépendant de plusieurs actions de conservation notamment pour améliorer la cohabitation avec les activités humaines et pour assurer sa diversité génétique à long terme.