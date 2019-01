VIDEO. Chasse à la glu, à la tendelle… ces pratiques que les défenseurs des animaux dénoncent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les défenseurs des oiseaux se battent depuis des années contre cette méthode : la chasse à la glu. Cette chasse "traditionnelle" qui date de l'époque de la Grèce antique consiste à capturer des oiseaux à l'aide de tiges en bois enduites de glu et posées sur des arbres ou buissons. Jugée "cruelle" par les défenseurs des animaux, cette technique est pourtant toujours utilisée. Le 28 décembre 2018, le Conseil d'État a même accordé une dérogation pour autoriser la chasse à la glu dans cinq départements - Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse - pour une capture sélective des grives et des merles noirs.

Des techniques qui ne devraient plus exister

En revanche, défenseurs des animaux et certains politiques ne sont pas de cet avis concernant la notion de "capture sélective". "C'est une chasse qui n'est pas sélective (…) nous nous devons de protéger les espèces protégées. Nous devons protéger les oiseaux qui peuvent malencontreusement se coller aux bâtons enduits de colle qui ne leur sont pas destinés", a notamment déclaré la députée écologiste (EELV) Laurence Abeille. La Ligue pour la Protection des Animaux a, elle, annoncé qu'elle porterait plainte auprès de la Commission européenne.

D'autres techniques de chasse traditionnelles perdurent comme la chasse à la matole. L'animal est capturé en faisant tomber sur lui une petite cage en fer. Bougrain Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux, juge cette pratique "complètement illégale". La chasse à la tendelle quant à elle nécessite l'utilisation d'une grosse pierre plate maintenue soulevée à l'aide de brindilles. En passant, l'oiseau fait tomber les bâtonnets et se retrouve alors piégé, écrasé par la pierre.

En 2009, une directive européenne a interdit les "méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective" d'oiseaux mais a malgré tout prévu des dérogations.