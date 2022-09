Brut.

Ewash est une entreprise marocaine lancée par Omar Bouziane. Elle permet à ses clients de laver leurs voitures sans utiliser d'eau. Cette initiative se veut plus respectueuse de l’environnement, mais surtout, permet d’économiser les ressources d’eau potable.

Vous pouvez maintenant laver vos voitures en utilisant quasiment plus d’eau. C’est le pari qu’a lancé Omar Bouziane avec sa start-up marocaine Ewash. “J’avais vu, notamment pendant mes études, un rapport de l’ONU. C’était une map du monde, que j’ai toujours dans mon écran, avec en rouge les zones avec le plus gros stress hydrique, et le Maroc en faisait justement partie.” Afin d’économiser cette ressource, surtout dans les pays en crise, l’entrepreneur s’est inspiré d’une invention déjà existante à Dubaï : “J’avais vu qu’il y avait cette technologie, que ça existait, mais que ce n’était pas apporté à tout le monde, comme moi j’entends le faire”. Le résultat : un produit qui permet de “recueillir la couche de poussière sans rayer la voiture”.

“Ewash nous permet d’économiser, au bas mot, une moyenne de 150 litres d’eau par voiture”

Selon ses calculs, Omar Bouziane estime ne consommer que 35 cl pour un 4X4. “C’est la petite bouteille d’eau qu’on vous donne avec le café”, compare-t-il. Le produit, en plus d’être "biodégradable”, est “très bon pour la voiture”. Depuis sa mise en place il y a un an et demi, l’entrepreneur estime avoir économisé “la consommation d’eau de 11 000 habitants à peu près”.