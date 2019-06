VIDEO. "Ce monde sera meilleur s'il est moins peuplé" : une militante écologiste renonce à devenir mère

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Face à la crise environnementale, certains se résignent à avoir des enfants. Cette décision radicale a été prise par Leilani Münter alors qu'elle n'était encore qu'étudiante. À cette époque, elle a pris conscience de la croissance exponentielle de la démographie et de ses conséquences néfastes sur l'environnement. "J'ai décidé que je ne contribuerais pas à augmenter la population humaine sur Terre", s'était-elle dit alors. Aujourd'hui, 25 ans après, la militante est intimement convaincue que sa décision a été la bonne. Pour elle, la surpopulation est la pierre angulaire de tout problème écologique.

Un choix utile ?

Dans un pays développé, plus que de ne pas prendre l'avion, la voiture ou de devenir végétarien, renoncer à avoir un enfant serait l'action individuelle la plus efficace pour réduire son empreinte carbone. "À cause de l'impact humain sur la planète, nous sommes actuellement en train de pousser les espèces au bord de l'extinction", explique Leilani Münter, qui exhorte tous les écologistes à suivre ses pas ou à adopter des enfants orphelins. "Ce monde sera meilleur s'il est moins peuplé", maintient-elle.