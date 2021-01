VIDEO. Bonne nouvelle : Le castor fait son retour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est le plus gros rongeur d'Europe et, en France, il a frôlé l'extinction. Historiquement présents sur l'ensemble du territoire, les populations de castors ont commencé à décliner à partir du 16e siècle. Étant considérés comme des nuisibles, ils sont régulièrement abattus par les riverains et font l'objet de convoitises de la part des chasseurs qui les traquent pour leur viande, leur fourrure et le castoréum. Au début du 20e siècle, après plus de trois siècles de chasse intensive, il ne restait que quelques dizaines d'individus dans l'hexagone, tous localisés à l'extrême sud du bassin du Rhône, dans les départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Dans les années 1950, des opérations de réintroduction

L'espèce a d'abord repeuplé le nord du bassin du Rhône, consolidant les populations régionales. À partir des années 1950, des opérations de réintroduction sont menées à partir de ces individus et en 1968, le castor est officiellement classé "espèce protégée". Un siècle après le début de ces politiques de conservation, le castor a repeuplé une grande partie de son habitat d'origine et est aujourd'hui présent sur plus de 16 000 kilomètres de cours d'eau, tels que la Loire, le Tarn, le Rhin ou la Moselle. Aujourd'hui, aucune méthodologie ne permet de connaître le nombre exact d'individus, mais selon les estimations de l'Office français de la biodiversité, cela représenterait plusieurs dizaines de milliers d'individus. Considéré par les naturalistes comme un "ingénieur des écosystèmes", le retour du castor a un impact sur une grande partie de la faune et de la flore.