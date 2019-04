VIDEO. Avec un petit bateau solaire, elle affronte les eaux arctiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Seule, au milieu d'un désert d'eau et de glace, elle affronte les régions froides sur son petit bateau. Après avoir traversé l'Atlantique et le Pacifique en solitaire, Anne Quéméré a tenté de franchir le passage du Nord-ouest, entre l'Alaska et le Groenland.

"Il n'y a aucune garantie de réussite, il n'y a même aucune garantie de revenir à la maison", explique la navigatrice. Pour ce défi, elle a choisi une embarcation unique en son genre : un bateau solaire. Avec lui, elle a pu s'immiscer en toute discrétion dans ce "labyrinthe d'îles et de glace" qui abrite une biodiversité foisonnante. Mais son périple a été semé d'obstacles. Elle s'est par exemple retrouvée prisonnière parmi les blocs de glace qui ont immobilisé son bateau pendant 5 jours. "Cette partie-là du voyage a été très forte. C'est là aussi où j'ai fait mes premières rencontres avec les grizzlis", raconte-t-elle.

Un monde qui nous bouleverse

Lors de sa traversée, Anne Quéméré a découvert des régions en pleine transformation. Elle a notamment remarqué que des maisons avaient été évacuées parce que le sol sur lequel elles étaient bâties se liquéfiait. "C'est un univers qui est vraiment, vraiment, en danger", s'alarme-t-elle.

Au cours de son expédition, une tempête la force à écourter la mission qu'elle s'était fixée mais cet arrêt n'a pas empêché la navigatrice de découvrir un monde nouveau, un monde "qui nous bouleverse et qui nous permet de réfléchir."