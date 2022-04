BRUT

Leur but : ramener la nature dans la ville. Brut a rencontré les guérilleros du jardinage de San Francisco.

"Beaucoup de zones urbaines sont des déserts écologiques."

Aux États-Unis, ces guérilleros du jardinage sèment des graines dans l'espace public pour ramener la nature dans la ville. Phoenix and Shalaco militent pour que tout le monde pratique le jardinage dans l'espace public. Armés de pistolets en plastique et de saupoudreurs à parmesan remplis de graines, ils sèment des mélanges de graines de fleurs sauvages locales dans les zones laissées à l'abandon.

Dans leur quartier de San Francisco, Shalaco et Phoenix ont en effet été frappés par le manque d'espaces naturels. Pour ces jardiniers militants, n'importe qui peut avoir un impact positif sur l'environnement. Alors que les zones urbaines s'étendent de plus en plus, ils participent ainsi à la reconstruction des écosystèmes naturels.

Sur les 100 plantes les plus cultivées par les humains 70 sont pollinisées par les abeilles. Le duo cherche aussi à piquer la curiosité des citadins et les encourage à en prendre de la graine.