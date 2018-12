VIDEO. Aux Pays-Bas, un archipel d’îles artificielles construit pour restaurer la biodiversité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C’est l'une des plus grandes opérations de restauration de la nature en Europe. Sur le lac Markermeer aux Pays-Bas, un archipel de cinq îles artificielles est construit depuis 2016 afin de restaurer la biodiversité de la région perdue au fil des décennies. La vie aquatique du lac a été fortement impactée par la construction d'une digue de 30 kilomètres en 1976. En bloquant le déplacement des sédiments, celle-ci a progressivement troublé l’eau nuisant alors à la faune et la flore du lac et de ses alentours. Dépourvue de toute vie aquatique, cette vaste étendue d'eau de 700 kilomètres carrés retrouve peu à peu sa biodiversité. En 2018, cet archipel a déjà servi d'aire de repos pour 30 000 hirondelles et de nombreux autres oiseaux y font leur retour. "Il va y avoir beaucoup plus de vie aquatique", explique André Donker, un garde-forestier. "Et la vie aquatique est très importante pour la nutrition des oiseaux." On y recense également 127 sortes de plantes, la plupart amenées par le vent.

Un moyen de sensibiliser le public

Ce retour en masse est favorisé par la structure des îles : 700 hectares gagnés sur l'eau grâce à du limon, de fines particules entre le sable et l'argile. On y trouve des zones marécageuses qui facilitent le développement des plantes et servent de réservoir de nourriture pour les oiseaux. Avec des passerelles aménagées et des observatoires à oiseaux, l'île principale peut être visitée. L'objectif : sensibiliser le public à l’importance de cet écosystème. Les quatre autres îles sont strictement réservées à son développement.