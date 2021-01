VIDEO. Au Japon, une baleine coincée depuis plus de 12 jours dans des filets de pêche

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une baleine de Minke est bloquée dans des filets de pêche depuis une dizaine de jours. À plusieurs reprises, elle tente de plonger pour s'échapper et se heurte aux paroies. Selon plusieurs ONG, elle montrerait des signes d'épuisement et de troubles mentaux. "Normalement, la baleine plonge profondément et remonte de temps en temps à la surface. Mais comme elle est piégée, elle ne peut plus plonger, le filet la retient par la tête et le dos", explique Ren Yabuki, directeur de l'ONG Life Investigation Agency. Cette scène se passe près de Taiji, au Japon, un lieu connu pour la chasse aux dauphins et médiatisé par le film "The Cove : La baie de la honte".

Ces filets-ci servent à pêcher d'autres espèces de poissons et ils sont fixés au large du port. La baleine de Minke y a été repérée le 24 décembre 2020. Depuis, elle tourne à l'intérieur sans pouvoir en sortir. Fin novembre, une baleine à bosse avait été piégée au même endroit. Les pêcheurs l'avaient finalement relâchée. Au 4 janvier 2021, cette nouvelle baleine était toujours piégée. Si rien n'est fait, les ONG craignent que la baleine s'épuise ou qu'elle meurt de faim.