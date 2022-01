BRUT

Dans des enclos de la baie de Taiji au Japon se cachent des centaines de dauphins. "À cause du Covid-19, les dauphins captifs ne sont pas vendus. Chaque jour, de nouveaux dauphins sont capturés, et enfermés ici. Ceux qui ne sont pas gardés pour les aquariums seront tués", explique Ren Yabuki, directeur de l'ONG Life Investigation Agency. Les cétacés qui s'accumulent ici proviennent d'une chasse controversée. Comme chaque année, plusieurs espèces de dauphins et d'autres cétacés sont poursuivis par des bateaux jusqu'au fond d'une baie. Certains sont tués pour faire de la viande, d'autres sont capturés et conservés vivants dans ces enclos.

Alors qu’un dauphin peut se vendre 500 dollars pour sa viande, il peut rapporter entre 8000 et 12 000 dollars pour un delphinarium. Fin novembre, l'ONG Life Investigation Agency a recensé 266 cétacés captifs sur place. Parmi eux, 47 étaient directement utilisés à Taiji pour des spectacles. D'autres sont habituellement exportés dans d'autres pays comme la Chine.

Chaque année, l'Agence japonaise des pêches fixe un quota de captures pour encadrer cette chasse. Pour la saison 2021-2022, il s'élève à 1849 cétacés. Pour ses défenseurs, cette chasse traditionnelle permet d'apporter des revenus aux pêcheurs et à la ville.