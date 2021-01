VIDEO. Au Brésil, des tortues menacées d\'extinction naissent par milliers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des bébés tortues à perte de vue... Voici l'éclosion massive d'une espèce menacée. Elle a été filmée en novembre 2020, le long d'un affluent du fleuve Amazone. Ce jour-là, 71 000 tortues d'eau douce ont éclos, suivies de 21 000 autres quelques jours plus tard. En plus des prédateurs naturels, cette espèce est également chassée par l'homme. Pourtant, elle a un rôle important dans l'écosystème : elle participe à régénérer la végétation en dispersant les graines des fruits dont elle se nourrit.

Un événement suivi de près

Cet événement a été suivi de près par la Wildlife Conservation Society. "C'est très important de continuer la surveillance et d'améliorer les méthodes de protection et de gestion pour favoriser la conservation de l'espèce", explique Camila Ferrara, écologue en faune aquatique. Pouvant mesurer plus d'un mètre et peser 90 kg à l'âge adulte, la Podocnémide élargie est la plus grande tortue d'eau douce d'Amérique Latine.