Vendée : le bal des oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs s’envolent à cette période de l’année vers l’Afrique. Pour les observer, le meilleur endroit est la baie de l’Aiguillon, en Vendée. Quotidiennement et pendant trois mois, des ornithologues se succèdent dans ce bureau à ciel ouvert pour observer les mouvements. Leur but : dresser un inventaire des migrations automnales.

Un travail pour les lève-tôt

"Là typiquement vous voyez on a un reposoir, qu’on voit uniquement le matin à marée haute, et ce sont des oiseaux qui attendent que la marée baisse pour aller s’alimenter dans les rizières", explique Justin Chambrelin, bénévole chez LPO 85, la ligue pour la protection des oiseaux de Vendée. "Les oiseaux se concentrent ici pour traverser le bras de mer à l’endroit le plus étroit", rajoute Aurélie Guégnard, chargée de mission à la LPO 85.