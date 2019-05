Un ours signalé au Portugal pour la première fois en près de 200 ans

L'animal vient probablement des monts Cantabriques, en Espagne, où vivent de nombreux ours.

C'est une première depuis près de 200 ans. Un ours venu d'Espagne a été signalé dans le nord-est du Portugal, a annoncé jeudi 9 mai l'Institut portugais de conservation de la nature et des forêts (ICNF). "La réapparition d'individus de cette espèce au Portugal (...) a maintenant été confirmée par l'ICNF", indique-t-il sur son site internet. L'animal appartient "très probablement" à la population d'ours présente dans l'ouest des monts Cantabriques, dans le nord de l'Espagne. Il a été repéré dans le parc naturel de Montesinho et dans la commune de Bragança, dans le nord-est du Portugal.

Un animal errant

"Les derniers signalements témoignant d'une présence stable d'ours bruns au Portugal se situent entre le XVIIIe et la fin du XIXe siècles. Ils se sont ensuite éteints", précise l'ICNF. Selon un ouvrage cité par les médias portugais et qui fait référence en la matière, le dernier ours vivant au Portugal a été tué en 1843 dans la région montagneuse du Gerês (nord-ouest). "Le fait qu'un ours ait traversé notre frontière ne veut pas dire qu'il y a un ours [établi] au Portugal. En ce moment, nous avons un animal errant", a précisé un des auteurs de cet ouvrage, Paulo Caetano, à la radio portugaise.

L'animal est probablement "un jeune mâle" à la recherche "d'un territoire paisible, d'une compagne et de nourriture", a expliqué le journaliste. La population d'ours dans la cordillère cantabrique, qui s'étend d'est en ouest sur quatre régions espagnoles (Castille-Léon, Asturies, Cantabrie et Galice), est en augmentation depuis l'adoption en 1989 d'un "plan de réimplantation". En 2018, quelque 330 individus y étaient recensés, selon la fondation écologiste Oso Pardo ("ours brun").