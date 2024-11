Un nouveau foyer de fourmis électriques découvert dans le Var

Un deuxième foyer de fourmis électriques a été découvert dans le Var, révèle France Inter, lundi 18 novembre. En 2022, la fourmi avait été repérée une première fois à Toulon. Cette fois, le foyer a été identifié à la Croix-Valmer. Les deux foyers ne sont pas forcément liés entre eux.

La fourmi électrique est jaune orangé, minuscule, et sa piqûre fait l'effet d'une décharge, comme le confirme Frédéric, qui possède une maison de vacances dans le département. Son jardin est infesté de fourmis électriques, c'est lui qui a donné l'alerte après avoir repéré des piqûres sur ses enfants qualifiées de "douloureuses", "extrêmement irritantes, comme une décharge électrique". Des fourmis "gênantes pour le quotidien" puisqu'on est "obligé de vérifier où on s'assoit, où on se met", explique-t-il.

Elle se "répand en Europe"

Originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, la fourmi électrique est une des espèces les plus envahissantes au monde. Inquiet, Frédéric a donc fait appel à Olivier Blight, spécialiste des fourmis à l'Université d'Avignon. Il affirme que cette espèce est "probablement arrivée ici par le commerce de plantes ornementales" et qu'elle est en train "de se répandre en Europe". "C'est une des pires espèces qu'on puisse retrouver dans le monde, explique-t-il, puisqu'elle engendre des dégâts pour la biodiversité très importants".

Le spécialiste prend l'exemple de la Nouvelle-Calédonie où, quand on se balade dans une forêt envahie par la fourmi électrique : "On n'entend plus les insectes, on n'entend plus beaucoup d'oiseaux". "Soit ils quittent la zone parce qu'ils sont dérangés, soit ils sont éliminés par la fourmi électrique", ajoute-t-il.

Depuis 2022, la fourmi électrique a été classée comme espèce exotique envahissante préoccupante par l'Union européenne.