Un niveau "extrêmement élevé" : 700 dauphins se sont échoués sur le littoral atlantique en 2019

Depuis le début de l'année, 700 dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques françaises, dont plusieurs dizaines ces deux derniers jours. Pour la directrice de l'observatoire Pelagis du CNRS à La Rochelle, Florence Caurant, l'impact de ces échouages sur la population des dauphins "reste à déterminer", a-t-elle affirmé ce mercredi sur France Bleu Loire Océan.

Des captures accidentelles

Les échouages et les captures accidentelles ne sont pas "quelque chose de nouveau, on connaît ça depuis les années 1990", a-t-elle expliqué. Mais Florence Caurant a précisé "que ces dernières années, les événements exceptionnels de mortalité sont à des niveaux extrêmement élevés et évidemment il est certain que ça a un impact sur ces populations", estimées entre 180 000 et 200 000 dauphins en hiver sur les côtes atlantiques françaises. Pour autant cet impact "reste à déterminer, ce n'est pas un problème facile à résoudre", a-t-elle ajouté.

"On a la preuve que ce sont des captures accidentelles donc les pêcheurs sont incriminés mais à ce jour, si on a eu à une époque des certitudes sur les chaluts pélagiques, il est certain qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'autres métiers qui sont en cause", a indiqué la directrice de l'observatoire Pelagis du CNRS à La Rochelle en mentionnant notamment les filets maillants et des pêcheries étrangères qui viennent sur les côtes atlantiques françaises.