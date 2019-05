Toulouse : un apiculteur envoie des abeilles mortes au gouvernement pour alerter sur les pesticides

L'apiculteur dénonce l'immobilisme du gouvernement sur les pesticides, les bêtes noires des abeilles. Selon lui, un tiers des occupantes des ruches meurt chaque année.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Un apiculteur toulousain envoie depuis lundi des abeilles mortes au gouvernement pour alerter sur les pesticides, rapporte mardi 21 mai France Bleu Occitanie.

Olivier Fernandez, qui est également le président du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées, envoie des abeilles mortes par la Poste à Emmanuel Macron et aux membres du gouvernement, à raison de 20 grammes d'abeilles mortes par enveloppe.

Un tiers des ruches meurt chaque année

Il y a urgence, alerte Olivier Fernandez : "Si on prend les chiffres du ministère de l'agriculture, il y a une mortalité d'un tiers des ruches chaque année", explique l'apiculteur, qui dénonce l'immobilisme du gouvernement sur les pesticides, les bêtes noires des abeilles. "On continuera à envoyer des abeilles mortes toute l'année, on a acheté a du stock en enveloppes. On continuera tant que le gouvernement ne s'occupe pas de protéger la biodiversité", poursuit-il.