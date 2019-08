VIDEO. Sécheresse, canicule, gel... La production de miel perturbée par les intempéries

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans les ruches, les cadres de miel sont souvent secs et partiellement vides. Cette année, la production observe une baisse de plus de 50% en Savoie. "On ne retrouve pas les essences florales qu'on devrait avoir", constate l'apiculteur Anthony Mercier. Les sécheresses et la canicule ont raccourci les périodes de floraison. En raison des fortes chaleurs, les abeilles ont aussi dépensé plus de temps et d'énergie à ventiler les ruches pour les refroidir. Les professionnels ont dû alimenter les insectes avec de l'eau et du sirop pour les hydrater. "Sans soutien de notre part, elles seraient mortes de faim au 15 juin", précise Anthony Mercier.

Même constat dans le Nord

Ces difficultés ont été rencontrées aussi dans le Nord. La production d'Adrian Hennion a été divisée par deux, elle aussi, et tous les miels sont touchés. Pour l'heure, l'apiculteur n'a pas prévu d'augmenter ses prix à la vente directe, mais il sait déjà qu'il ne pourra pas garantir toutes les commandes.

Le JT

Les autres sujets du JT