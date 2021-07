Réchauffement climatique : les cactus en danger en Arizona

Chaque début d'été, les cactus fleurissent dans le désert de Sonora, qui s'étend entre les États-Unis et le Mexique. Un terrain de recherche parfait pour le Géologue Bill Peachey. "Ces cactus ont réussi après des millions d'années d'évolution à faire ce miracle : économiser la plus petite goutte d'eau et d'énergie pour produire des fleurs et des fruits, juste au bon moment de l'année." Mais les chercheurs sont inquiets cette année car les cactus fleurissent sur les côtés en plus de leur sommet, un phénomène qui n'est pas forcément bon signe. Ces bourgeons supplémentaires, liés au changement climatique, pourraient affaiblir les cactus et les faire mourir.

Piliers de tout un écosystème

Dans ce désert, il n'y a pas eu une goutte de pluie l'an dernier. Les cactus, qui sont le pilier de tout un écosystème, sont également menacés par des herbes à buffle qui n'existaient pas auparavant. Des bénévoles sont contraints d'arracher ces plantes pour que la végétation ne disparaisse pas, et, surtout, qu'elles ne causent pas d'incendies ravageurs. Les cactus Saguaro, symboles du grand ouest américain, mettent 50 ans à pousser jusqu'à l'âge adulte. Les protéger d'une extinction est donc un enjeu capital.