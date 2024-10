Réchauffement climatique : l'épidémie de scolytes et la maladie de l’encre menacent les forêts françaises

En France 5% des forêts sont en train de mourir, notamment à cause des scolytes et des champignons maintenant reconnus comme Oomycètes. Une situation qui inquiète les responsables forestiers en manque de main-d’œuvre.

Les arbres en France sont malades. À cause du réchauffement climatique provoqué par l'humain, ces espèces n’arrivent plus à se défendre contre certaines épidémies. Dans l’Hexagone, principalement dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, 90 000 forêts d'épicéa sont défigurées par des arbres gris. La cause principale est la présence massive des scolytes qui résistent face aux températures plus clémentes. De leur côté, les châtaigniers font face à la maladie de l’encre. Incurable, elle prospère également à cause du changement climatique. Dans la forêt de la Malmaison en Île-de-France, des expérimentations sont tentées à la place des arbres morts.

Manque de main-d’œuvre

Pour endiguer ces épidémies, il faut raser les arbres, les couper et les dégager. Mais pour cela, il faut des bûcherons en nombre, et il en manque. La plupart des responsables forestiers en France sont démunis. “On est sinistrés”, alarme un bûcheron.

