Réchauffement climatique : de forts impacts sur les animaux et leurs comportements

Les animaux subissent les conséquences du réchauffement climatique, et certains ont même changé de comportement pour s'adapter, comme l'explique le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 17 août. "Les cigales, ce petit insecte typique du sud de la France, leur petit crissement, on ne l'entend quasiment plus aujourd'hui, et c'est à cause de la canicule. Dès qu'elle subit de trop fortes températures, l'espèce s'enterre pour tenter de trouver un peu de fraîcheur et de se protéger. Résultat : elle ne chante plus", explique-t-il.



La mésange bleue pourrait être menacée

Certaines espèces pourraient même être menacées, comme les mésanges bleues, des oiseaux typiques du sud du pays. "Selon des chercheurs, le plumage jaune et bleu de ces oiseaux ternit à cause de la hausse des températures et des pluies trop faibles. Conséquence : en perdant leurs couleurs, les oiseaux ont plus de mal à se reconnaître entre espèces, et donc à se reproduire", poursuit Alexandre Peyrout. "La biodiversité est un équilibre si fragile que la disparition d'une seule espèce pourrait avoir de très lourdes conséquences sur beaucoup d'autres, dont la nôtre", conclut le journaliste.