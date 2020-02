Punaises de lit : le fléau des appartements

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elles ne font que quelques millimètres seulement mais elles empoisonnent nos nuits : les punaises de lit. Un parasite qui ne s'attaque qu'aux hommes et provoque souvent de terribles boutons. La nuit, quand nous dormons, elles nous piquent pour se remplir de notre sang. C'est un ennemi presque invisible détectable par des chiens spécialement dressés. Ils vont visiter tous les appartements d'un immeuble parisien.

Un parasite qui ne s'attaque qu'aux humains

En inspectant bien, deux insectes sont retrouvés. Il y en a un peu partout, dans les plinthes et sur le canapé. Maxime ose en parler autour de lui mais le sujet est tabou et fait peur. "Quand les gens savent que vous en avez, ils ne veulent plus venir chez vous", déplore-t-il. Cela n'a rien à voir avec la saleté. Les punaises de lit se trouvent un peu partout. Elles étaient presque éradiquées grâce au DDT, un insecticide puissant mais dangereux, interdit en 1973. Depuis, avec la mondialisation, l'insecte se propage et voyage partout dans le monde.

