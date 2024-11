Près de la moitié des espèces de coraux tropicaux sont désormais menacées d'extinction

La situation s'aggrave dans les eaux chaudes de la planète. Près de la moitié des espèces de coraux constructeurs de récifs, qui vivent dans les eaux tropicales, sont menacées d'extinction, selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) publié mercredi 13 novembre. Dans sa dernière évaluation, datant de 2008, l'organisme avait fait état d'un tiers des espèces de coraux confrontées à un tel péril.

Selon l'UICN, 892 des espèces de coraux constructeurs de récifs, qui vivent dans les eaux chaudes et peu profondes des tropiques, sont à présent menacées d'extinction. L'organisme est toujours en train d'évaluer les risques qui pèsent sur les coraux qui vivent en eaux froides, plus profondes, qui rendent leur étude plus difficile.

"Le changement climatique reste la menace principale"

La publication de cette liste rouge actualisée des espèces menacées intervient en pleine COP29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan, à laquelle les dirigeants de nombre des pays principaux pollueurs ont décidé de ne pas se rendre. L'UICN exhorte les négociateurs à la COP29 à agir rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. "Les écosystèmes sains comme les récifs coralliens sont essentiels" aux humains, "apportant nourriture, stabilisant les côtes et stockant du carbone", souligne-t-elle. "Le changement climatique reste la menace principale sur les coraux bâtisseurs de récifs et est en train de dévaster les systèmes naturels dont nous dépendons."

En octobre, l'Agence américaine d'observation océanique avait rapporté que les coraux subissent actuellement l'épisode mondial de blanchissement le plus massif jamais recensé à cause des températures élevées des océans. Plus des deux tiers des récifs coralliens dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien sont touchés par le stress thermique, un phénomène lié au changement climatique qui menace la survie de récifs riches en biodiversité.