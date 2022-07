Piqûres d'insectes : comment bien réagir ?

Les guêpes pullulent cet été en France. En cas de piqûre d'insecte, Damien Mascret donne quelques conseils. "D’abord il faut faire la différence entre les guêpes et les frelons qui piquent plusieurs fois car ils conservent leur dard, et les abeilles qui ne piquent qu’une fois car elles laissent leur dard planté dans la peau avec un sac à venin au bout. C’est important, car il faut l’enlever délicatement avec l’ongle ou le tranchant d’une carte rigide, si on en a une sous la main." En revanche, quel que soit l'insecte, le journaliste préconise l'utilisation d'un petit kit vendu en pharmacie pour aspirer le venin.

Prévenir le 15 en cas de piqûres multiples

Mais à partir de quel moment faut-il s'inquiéter en cas de piqûre ? "Il vaut mieux faire le 15 ou le 112, les numéros d’urgences, si la piqûre est sur le visage, dans la bouche ou ailleurs, car ça peut gonfler, conseille Damien Mascret. Pour une piqure dans la bouche on peut sucer un glaçon. (…) On prévient aussi le 15 en cas de piqûres multiples. Plus d’une vingtaine chez les adultes et plus de 3 chez les enfants. Et bien sûr, les allergiques connus doivent avoir avec eux de quoi se faire une piqure d’adrénaline en cas d’urgence."