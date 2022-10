Photo Hebdo : tortue prisonnière du plastique, procession taoïste et nouvelle commandante de l'ISS… une semaine d'actualité en images

Dans l'eau, les tortues sont agiles. Mais celle-ci enchevêtrée dans un filet de pêche au Sri Lanka, tire un fardeau plus gros qu'elle. Il aura fallu plus de 30 minutes pour couper les cordes, et la libérer. Parfois, un regard attrape. Sur le visage d'une femme, la peur et la détresse. Elle vient d'être secourue, avec ses compagnons d'infortune, par les garde-côtes tunisiens. C'est la fin de leur tentative de traversée vers l'Europe. Un bruit assourdissant, et un déluge de feu : un canon Caesar, livré par la France à l'Ukraine, vient de tirer un obus sur sa cible russe. La photo, prise au mois de juin, a été sélectionnée vendredi 7 octobre par le prix Bayeux des correspondants de guerre.

Samantha Cristoforetti , nouvelle commandante de la station spatiale internationale

Dans les vapeurs d'encens, c'est une procession douloureuse pour des adeptes du taoïsme : il faut marcher pieds nus sur des charbons ardents. Le rituel est censé apporter la prospérité. Plus décontractée, Samantha Cristoforetti est la nouvelle commandante de la Station spatiale internationale. Elle est la première Européenne à occuper ce poste. Enfin, des ours polaires se trouvent au milieu des fleurs, au Canada. Beau, mais tragique : la banquise, habitat traditionnel des ours, disparait peu à peu avec le réchauffement climatique.