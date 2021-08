Au Pays-Basque, la plage de Guéthary est connue pour ses vagues, c'est un paradis idyllique pour surfeurs. François Verder s'y baigne presque tous les jours, mais un jour, il remarque plus d'algues que d'habitude, une forte odeur et de curieux symptômes. "Le nez qui est pris, le nez qui coule fortement, des éternuements à répétition et l'impression d'avoir la gorge sèche et mal à la tête", résume-t-il. Sur des images amateures, on note une très forte présence d'algues. L'algue ostreopsis, ce sont des microorganismes marins potentiellement toxiques qui envahissent les plages basques depuis une dizaine de jours.

Des plages entières contaminées

L'ARS a dénombré une soixantaine de patients touchés, et certains médecins voient défiler des patients avec les mêmes symptômes. "Au début c'étaient des cas isolés, et très vite ils ont été de plus en plus rapprochés, à tel point qu'on a eu des plages entières qui ont été incommodées, voir intoxiquées par les embruns contaminés", explique le docteur Guillaume Barucq, généraliste à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Le 9 août, la préfecture demande à plusieurs communes du littoral de fermer ses plages, mais sans cas grave, elle autorise la réouverture une journée plus tard.