Patrimoine : le massif des Maures renaît de ses cendres

Un an après le terrible incendie qui l’avait ravagé, le massif des Maures revient peu à peu à la vie. Reportage, mardi 21 juin.

Il aura fallu de longs mois pour que la nature reprenne ses droits. L'été dernier, un gigantesque incendie avait détruit 8 000 hectares dans le Massif des Maures dans le Var. Aujourd'hui, la flore a commencé à se reconstituer et les tortues ont pu retrouver leur espace naturel. Et l’on partait de loin, toute la végétation avait brûlé. Il n’avait fallu que quelques heures pour que le feu ne gagne tout le massif. Les flammes ont atteint jusqu’à 40 m de haut et 10 000 personnes avaient dû être évacuées.

Le poumon de la Provence

Depuis le début de l’année 2022, les balades à cheval ont repris, car le massif est immense. Malgré les stigmates de l’incendie, il reste l’un des poumons verts de la Provence. D’ailleurs, la végétation revient peu à peu à la vie. Un arbre qui avait résisté au feu est déjà en train de reconstituer ses branches et ses feuilles.