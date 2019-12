Pas-de-Calais : trois jeunes transforment des kayaks usagés en sac à dos

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir donner une seconde vie aux objets. Trois amis passionnés de sport et de natureont décidé de créer des sacs à dos à partir de vieux kayaks gonflables. La Virgule, c'est l'idée d'un étudiant en commerce, d'un ingénieur pour une chaine d'articles de sport et d'un designer. Ils sont tous animés par le même état d'esprit : respecter l'environnement.

"Un déchet n'en est pas forcément un"

Il y a un an, ils ont commencé à revaloriser les kayaks gonflables, défectueux ou en fin de vie, en les transformant en sacs à dos écoresponsable. "On veut, derrière ce projet, montrer qu'un déchet n'est pas forcément un déchet (...) on peut très bien le transformer pour lui donner une seconde vie", confie Benoît Gourlet, l'un des cofondateurs. L'atelier en charge de ce recyclage, de son côté, forme et accompagne des personnes en situation de handicap. Depuis octobre, 20 couturières sont à l'œuvre.

Le JT

Les autres sujets du JT