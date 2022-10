Nouvelle-Calédonie : plongée avec des coraux fluorescents

À la Baie des Citrons, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le soleil ne va pas tarder à se coucher. C’est le moment pour Raphaëlle et Anthony de rester éveillés. "On va essayer de trouver des coraux phosphorescents, fluorescents et donc on va partir à la découverte pendant une heure et demie ce soir", rapporte Raphaëlle Russe, plongeuse. Grâce à leur faisceau ultra-violet, ils peuvent observer un florilège fluorescent.

Rien que de la couleur

Raphaëlle et Anthony se concentrent afin de trouver la bonne distance du faisceau, la stabilité pour filmer l’un des secrets les mieux gardés de la nature sous-marine. "Tout paraît noir et il n’y a que certains trucs qui apparaissent vert, orange ou rouge. Mais sinon on ne voit rien d’autre. Les poissons, on ne les voit pas, les tortues, on ne les voit pas, les oursins, on ne les voit pas", témoigne Raphaëlle Russe.