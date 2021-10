Nature : L'orchidée séduit à l'international

La Thaïlande est le premier producteur d'orchidées. Les fermes cultivent toujours plus de variétés d'orchidées pour séduire le marché français et international. Le secret de la réussite reste la génétique. "On croise régulièrement différentes variétés pour obtenir de nouvelles fleurs hybrides. Une fois qu'on en a de nouvelles, on les clone, pour en obtenir à l'identique", explique Suwan Hirunworawuttikul, le propriétaire d'une ferme d'orchidées.

Un traitement minutieux pour accroitre leur durée de vie

Ces orchidées sont destinées à être vendues quelques euros dans les supermarchés de plusieurs pays comme la Chine, les Etats-Unis, et la France. Chaque mois, deux à trois millions d'orchidées arrivent chez un grossiste. Les fleurs sont alors trempées dans un produit, et accessoirisées d'une petite fiole chacune, pour accroitre leur espérance de vie d'environ une semaine.