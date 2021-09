Marseille : un Congrès mondial de la nature pour la préservation de la biodiversité

Comment préserver la biodiversité ? En 50 ans, la planète a perdu les deux tiers de ses vertébrés, et en 2020, une trentaine d'espèces végétales ou animales ont disparu. Le Congrès mondial de la nature vient de s'ouvrir à Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 3 septembre. Un état des lieux des menaces y va être fait (réchauffement climatique, déforestation, incendies, pollution plastique, ou la surpêche) et des mesures contraignantes doivent être envisagées. "Il faut un électrochoc, augmenter le nombre de zones protégées et les moyens qui sont affectés à la biodiversité", explique Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique.



Des propositions concrètes

La France propose de sanctuariser 30% des espaces terrestres et marins d'ici 2030. "Une espèce, c'est un maillon de la chaîne, et quand vous supprimez un maillon de la chaîne, c'est toute la chaîne qui risque de s'effondrer, c'est ça la biodiversité" affirme Pierre Dubreuil, directeur de l'Office français de la biodiversité. Les experts ont dix jours pour convaincre de l'importance de la biodiversité et trouver des mesures concrètes à court terme.