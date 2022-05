Marseille : la réservation testée pour accéder aux calanques

Comment concilier tourisme de masse et préservation de l’environnement ? En ce week-end prolongé de l’Ascension, jeudi 26 mai, la question se pose pour tous les sites naturels fragiles, de la Dune du Pila à l’Île de Port-Cro. À partir du 26 juin, il faudra réserver pour accéder à l’une des plus belles criques du parc national des Calanques dans les Bouches-du-Rhône.

Des falaises rocheuses qui plongent dans des eaux cristallines. Aux portes de Marseille, un décor majestueux qui se mérite. Accessibles par mer ou par un unique chemin. L’endroit est très prisé par les vacanciers. Pourtant, le site se dégrade et des vacanciers s’installent même dans les espaces protégés. Des éco-gardes doivent monter la garde. La biodiversité est en danger, que ce soit pour les plantes ou pour les arbres.





68 euros d’amende en cas d’infraction

Les patrouilles ne semblent plus suffire. Le parc national prend une décision unique en France : l’accès à la calanque de Sugiton, l’une des plus fréquentées, se fera uniquement par réservation en ligne. Limité à 400 personnes par jour au lieu de 2 500 certains jours d’été. Il sera impossible de s’y rendre sans un pass. "Si une personne est en infraction, parce que cela constitue une infraction de ne pas avoir sa réservation, il y a une amende de 68 euros", précise Zacharie Bruyas, chargé de communication du Parc national des Calanques. Le dispositif sera testé le week-end 26 juin et 3 juillet et durant l’été, avant d’être peut-être pérennisé.