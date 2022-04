Découvrez les premières images du documentaire "Méditerranée, l'odyssée pour la vie" diffusé ce soir sur France 2

Le bleu intense de la Méditerranée, à perte de vue : c'est le décor du documentaire Méditerranée, l'odyssée pour la vie, réalisé par Frédéric Fougea. Il se regarde comme une série, avec comme personnages des animaux marins. Sur certaines images, des tortues se disputent un territoire. Sur d'autres, un hippocampe accouche sous l'œil des caméras.

Deux ans de tournage dans quinze pays

Deux ans de tournage dans quinze pays différents ont été nécessaires pour rendre compte d'un écosystème menacé, mais bien vivant. Trente ans après une marée noire, l'épave d'un pétrolier abrite désormais des coraux et des poissons. Si la Méditerranée souffre de la pollution, le réalisateur se veut positif. "Il y a de l'espoir. Alors, on comprend aussi qu'il a des difficultés, mais ce n'est pas anxiogène, on ne vous culpabilise pas. On vous montre, on vous raconte du point de vue des animaux, ce qu'ils vivent et comment ils peuvent s'en sortir", commente Frédéric Fougea.