Le confinement des hommes, paradis des oiseaux

C'est un coin de nature surplombé par le pont de Normandie. La réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine (Seine-Maritime) est un refuge pour des milliers d'oiseaux. Depuis le début du confinement, les visiteurs et les bruits des voitures ne viennent plus les déranger. "La nature s'habitue très vite à ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui enlève", s'enthousiasme Faustine Simon, chargée de mission dans la réserve.

Parenthèse inédite et enchantée

En cette période de reproduction, un moment crucial pour les oiseaux, Faustine et ses collègues multiplient les observations. Et les derniers relevés ont apporté leur lot de bonne nouvelles : cette année, des effectifs records vont être enregistrés pour certaines espèces. Ces prochaines semaines, ils seront encore les témoins de cette parenthèse inédite et enchantée pour la réserve naturelle.