Landes : 23 cadavres de dauphins découverts sur les plages en deux jours

Pour l'observatoire de la faune marine ces cétacés ont été victimes d'une mort violente.

Sur les plages landaises, 23 cadavres de dauphins ont été découverts en deux jours rapporte ce dimanche 12 mars 2023 France Bleu Gascogne. Le vent violent d'ouest de ces derniers jours a probablement repoussé les cadavres vers la côte. Pelagis, l'observatoire de la faune marine qui dénombre les échouages en France, s'est rendu sur place, afin de déterminer les causes de ces morts.

La conviction de l'observatoire est que ces cétacés ont été victimes d'une mort violente. Il privilégie l'hypothèse d'une capture accidentelle de chalutiers de pêche, "même si, vu l'état de décomposition des corps, on ne peut pas l'affirmer à 100 %", précise un bénévole de Pelagis. Après avoir examiné certains cadavres, il assure que "ce sont des dauphins qui avaient l'estomac plein, qui venaient donc de manger et qui étaient en bonne santé." Sur certains cadavres des côtes étaient cassées et des nageoires coupées.

L'association Sea Shepherd qui dénonce certaines pratiques de pêche dangereuse pour les dauphins doit mener une nouvelle action de sensibilisation lundi 13 mars 2023 sur le port de La Rochelle.