La France compte de plus en plus de loups

De plus en plus de loups sont recensés en France. De quoi susciter l'inquiétude de nombreux éleveurs. Reportage.

On trouve à présent la trace du loup dans 48 départements, contre 12 en 2009. Cette expansion du prédateur soulève beaucoup de peur et d'interrogations chez les éleveurs. Cela a également un coût. En 2020, la protection des troupeaux et l'indemnisation des éleveurs ont représenté 56 millions d'euros. Pour autant, pour les éleveurs, il n'est pas toujours aisé d'obtenir les indemnisations mises en place. Il faut en effet pouvoir prouver que le loup est bien à l'origine de l'attaque.

Une épreuve de longue haleine

Fin septembre, à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), 12 chèvres ont été retrouvées mortes. Pour prouver qu'il s'agissait bien d'une attaque de loup, une équipe de la police de l'environnement a été dépêchée. Le lendemain, une caméra thermique a permis de capter des animaux ressemblant à des loups dans le même secteur. Quelques jours plus tard, la préfecture a confirmé la responsabilité d'un ou plusieurs loups. En plus de l'enquête, le propriétaire doit également prouver que ses bêtes sont ans un enclos bien fermé et que celui-ci a été endommagé par les canidés.