La dissolution des Soulèvements de la Terre doit être "justifiée et pour de bonnes raisons", rappelle l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va annoncer ce mercredi 21 juillet en conseil des ministres la dissolution des Soulèvements de la Terre. Sur franceinfo, l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin estime que cette dissolution doit être "justifiée".

Le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre va être dissous. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin va présenter ce mercredi le décret en conseil des ministres. "On a un principe qui s'appelle la liberté d'association, donc si on va à l'inverse de ce principe, il faut que ce soit justifié et pour de bonnes raisons", rappelle l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin.

"In fine, et c'est heureux, c'est le Conseil d'État qui tranchera", poursuit Pascal Canfin. L'ancien directeur de WWF France estime toutefois que "les actions menées par ce collectif sont largement critiquables", notamment "l'action violente sur les maraîchers bio dans les Pays-de-la-Loire", le 11 juin, lors de laquelle le collectif avait arraché les pieds de muguet d'une serre expérimentale.

De son côté Les Soulèvements de la Terre s'était justifié de cet acte. "Si nous avons choisi de remplacer et réensemencer symboliquement avec du sarrasin bio le muguet (…), c’est parce que nous pensons que l’ensemble des terres accaparées par ce lobby devrait être restitué à la polyculture-élevage et au maraîchage diversifié".

Le collectif mobilisé contre le Lyon-Turin

"Les actions contre le Lyon-Turin qui consiste fondamentalement à remplacer des camions par du train, ça ne me semble vraiment pas aller de l'avant et permettre à la société d'accélérer la transition écologique", critique également Pascal Canfin, en référence aux manifestations contre un projet de LGV destiné au fret et estimé "absurde" par ses opposants dont Les Soulèvements de la Terre.

Ces derniers dénoncent notamment l’artificialisation de 1 500 hectares de terres agricoles et veulent privilégier la ligne existante, "utilisée à seulement 20 % de sa capacité de fret".