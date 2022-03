La destruction de la biodiversité menace la stabilité économique, pointe un rapport

Ce rapport, réalisé avec la participations de banques centrales, insiste sur le fait que les menaces sur la nature devraient être intégrées dans leurs évaluations des risques et pointe la dépendance des systèmes économiques et financiers envers des écosystèmes fonctionnels et en bonne santé.

Crise écologique et crise économique vont de pair. Selon un rapport (lien en anglais) publié jeudi 24 mars et élaboré par des chercheurs en collaboration avec le réseau de banques centrales Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), les banques centrales sous-estiment la menace significative que représente la perte de la biodiversité et de ses richesses, dont dépendent pourtant entreprises et institutions financières.

Si les impacts du changement climatique sont de plus en plus intégrés dans l'évaluation des risques économiques, c'est beaucoup moins le cas pour des menaces similaires issues de la destruction de la nature, constate cette étude. "Nous érodons la biodiversité à un rythme qui nuit aux écosystèmes qui nous fournissent nourriture, eau et air pur. Ce qui pourrait causer des risques importants pour la stabilité économique, financière et sociale", a commenté Ravi Menon, président du NGFS, rappelant que "la biodiversité est la base de la vie sur notre planète".

Des avantages économiques à protéger la planète

Le rapport insistant sur le fait que les menaces sur la nature devraient être intégrées dans l'évaluation des risques des banques centrales, notant la dépendance des systèmes économiques et financiers envers des écosystèmes fonctionnels et en bonne santé. Par exemple, les rendements agricoles sont menacés par la réduction des populations de pollinisateurs victimes des pesticides ou de la réduction de leurs habitats. "La perte de biodiversité est une menace pour la stabilité financière", explique ainsi à l'AFP Nick Robins, de la London School of Economics, qui a codirigé ce rapport. Or, "peut-être que les investissements actuels des entreprises et des institutions financières ne sont pas conformes à un écosystème en bonne santé", pointe-t-il.

La banque inter-américaine de développement a de son côté estimé que les politiques visant à empêcher l'Amazonie d'atteindre le point de basculement qui pourrait éventuellement la transformer en savane (freiner la déforestation, investir dans une agriculture durable, améliorer la gestion des incendies) pourraient générer environ 340 milliards de richesse supplémentaire.

Créer une économie protectrice de la nature

Aussi, faire la transition vers une économie mondiale protectrice de la nature est un défi, relève le rapport. Certains pays ont commencé à prendre des mesures, note l'étude, qui appelle malgré tout les banques centrales à élaborer une approche coordonnée pour répondre à la crise mondiale de la biodiversité.

Publié au moment où les délégations de près de 200 pays sont réunis à Genève dans le cadre de négociations visant à établir d'ici la fin de l'année un accord pour mieux protéger la biodiversité, le rapport souligne enfin l'impact que le système financier peut avoir sur la nature, notamment via les choix de prêts, d'investissements et d'assurance.