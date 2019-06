L'Islande s'apprête à accueillir deux bélugas

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Petite Blanche et Petite Grise, deux femelles bélugas, sont nées en captivité dans un parc aquatique de Shanghai (Chine). Mais un grand voyage les attend. Il y a quelques jours, les deux femelles ont pris l'avion à destination de Klettsvik (Islande). "Une fois au sanctuaire, elles participeront à un programme spécial afin de les préparer à retourner dans le monde. Et, une fois que nous les aurons introduites, nous attendons d'elles qu'elles vivent au moins 40 à 50 ans en toute liberté", explique un responsable chinois.

Les bélugas vont vivre des dizaines d'années en liberté

Pour faire face aux marées et aux courants, elles ont appris à gonfler leur musculature et à retenir leur respiration plus longtemps. Certains militants dénoncent le choix de l'Islande pour la réintroduction des deux bélugas. L'Islande est l'un des rares pays à autoriser la chasse à la baleine.