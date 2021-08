L'apparition d'algues toxiques sur la côte basque est "un phénomène inquiétant" que ne "s'explique pas" l'ONG Surfrider Foundation

Plusieurs villes du Pays-Basque ont été forcées de fermer leurs plages et d'interdire la baignade ces derniers jours à cause de l'apparition d'une algue tropicale toxique.

Une micro-algue toxique, appelée algue ostreopsis, pouvant provoquer troubles respiratoires et états grippaux, est apparue ces derniers jours sur la Côte basque, contraignant des villes du littoral comme Biarritz, Bidart ou encore Guétary à fermer dimanche leurs plages et interdire la baignade. "Aujourd'hui, cette apparition, on ne se l'explique pas", déclare l'experte qualité de l’eau pour l’ONG Surfrider Foundation Sarah Hatimi, mardi 10 août sur franceinfo. Elle parle d'un "phénomène inquiétant", car cela prouve "les effets du changement climatique sur les dérèglements de la biodiversité".

franceinfo : Cette algue, habituellement, on la trouve plutôt en Méditerranée. Comment peut-on expliquer sa présence sur les côtes basques, dans l'océan Atlantique, au plein cœur du mois d'août ?

Ces algues ostreopsis du genre sont plutôt des algues tropicales au départ, et pas des algues méditerranéennes, et effectivement, depuis quelques années, elles trouvent les conditions pour s'installer en Méditerranée. Cela fait donc quelque temps qu'on les connaît un peu plus en Méditerranée que sur la côte atlantique. Aujourd'hui, cette apparition, on ne se l'explique pas vraiment parce que les conditions climatiques ne sont ni réunies, ni vraiment favorables à l'apparition de cette algue. C'est vraiment un phénomène qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre et du mal à cerner puisque, comme je disais, l'algue étant tropicale, elle aime une eau chaude, des milieux calmes, peu de profondeur, ce qui ne sont pas vraiment les caractéristiques de la côte basque.

"Les conditions climatiques ne sont pas forcément favorables, mais le changement climatique y est pour beaucoup." Sarah Hatimi à franceinfo

D'habitude, on évoque les effets du réchauffement climatique pour expliquer l'apparition de ces algues en Méditerranée ?

Effectivement, en Méditerranée, on attribue ça au réchauffement climatique et au changement climatique. Ici aussi, on va dire que c'est des paramètres globaux qui font que la biodiversité se dérègle et qu'il y a des changements qui amènent à cette apparition aujourd'hui sur la côte basque.

Comment jugeriez-vous cette apparition sur la côte atlantique ?

Clairement, une apparition dans ces concentrations-là et avec ces effets sur la santé, c'est inquiétant. Il y a eu énormément de témoignages de baigneurs, de sauveteurs, de surfeurs. C'est inquiétant à la fois puisqu'on s'inquiète des effets du changement climatique sur les dérèglements de la biodiversité d'une part, et d'autre part, c'est inquiétant pour la santé des usagers de la mer. Et là, on a eu un effet direct sur les usagers et leur santé, avec des témoignages d'irritation de la gorge, de réactions cutanées et d'états grippaux parfois.