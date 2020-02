L'apnéiste Julie Gautier filme le monde sous-marin pour donner envie de protéger les océans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Pour protéger les océans, le mieux, c'est de s'immerger. J'essaie de passer par la beauté et le rêve pour toucher énormément de gens. Je me suis rendue compte qu'on pouvait se servir de ces images pour que les gens, sans mots, juste par un regard, puissent avoir envie de protéger" les océans, explique au micro de franceinfo Julie Gautier, réalisatrice de films sous-marins.

Julie Gautier ne désespère pas

"Quand j'ai envie de quelque chose qui vient de la mer, je vais le chercher moi-même. On sent qu'il y a un changement de l'harmonie qu'il pouvait y avoir en Méditerranée. J'entends parler les anciens et je lis des livres qui disent tout ce qu'on pouvait trouver avant et là vraiment ça fait peur", ajoute l'apnéiste.

"J'ai passé une période où j'étais extrêmement négative et c'est vrai qui si on commence à regarder le désastre on ne peut plus avancer. C'est comme si on nous annonçait une maladie mortelle. On s'arrête de vivre ? Ben non", confie-t-elle. "Il faut continuer à se battre. J’ai décidé cette année de beaucoup moins voyager, privilégier le train, consommer local".