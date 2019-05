Jura : une femelle lynx retrouve la liberté

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une image rare. Un lâcher de lynx a eu lieu dans le Jura. France 2 avait suivi un programme qui venait en aide aux espèces menacées, et l'un des félins suivis vient de retrouver la liberté après avoir été soigné. Après plus de cinq mois de captivité, Moïra la femelle lynx hésite à sortir de sa cage. Mais soudain, vendredi 10 mai, elle sort à toute vitesse et montre qu'elle n'a rien perdu de sa vélocité.

Équipée d'un collier GPS

"Sa mère a été tuée par une voiture, et c'est sur le site de collision qu'on a pu la capturer", raconte Gilles Moyne, directeur du centre de soin Athénas. "Le seul problème qu'elle avait c'est d'avoir été privée de sa mère à un âge capital, en hiver, à l'âge où elle a besoin de sa mère pour se nourrir", explique-t-il. Il a fallu la nourrir jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille adulte et qu'elle puisse chasser. Elle est équipée depuis d'un collier GPS.

