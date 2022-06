Journée mondiale de l'océan : à Marseille, une nurserie pour repeupler le littoral

C'est une matinée de pêche un peu spéciale pour Gérard Carrodano et son fils, pêcheurs à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Ils s'intéressent aujourd'hui à l'infiniment petit. Ils vont remonter de minuscules larves de poissons, à peine visibles à l'œil nu. Elles sont menacées par la pollution, la surpêche ou encore les prédateurs. En les récupérant, ils participent à leur préservation. "La plupart se font manger, et nous on les récupérant à ce stade où ils sont tout petits, (…), en les mettant à l'abri, on les protège de la prédation", explique Gérard Carrodano.

Réparer la nature

À température constante dans leur glacière, les bébés poissons vont prendre le chemin de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le laboratoire est une nurserie de poissons unique au monde. Damien Einsargueix, biologiste et aquaculteur, les prend en charge et les élève jusqu'à l'âge adulte. Dans les aquariums, des centaines de petits poissons côtiers grandissent tranquillement. Le but de la nurserie est de réparer la nature et de lui rendre ses espèces côtières, menacées par l'activité humaine. Les biologistes relâchent chaque année entre 2 000 et 3 000 poissons, devenus assez grands pour survivre.