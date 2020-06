Isabelle Autissier : pour le monde d’après, les Français veulent de "l’environnement et du social"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

WWF France a mené une consultation auprès des Français pour voir ce qu’ils attendent après cette pandémie de coronavirus. "Le monde d’après est un chemin à baliser. Deux mots reviennent dans les réponses des Français : environnement et social", affirme Isabelle Autissier, présidente de l'organisation. "Pour y arriver, on a besoin de l’Etat et des entreprises", précise-t-elle dans les "4 Vérités" lundi 1er juin.

"La consultation vient de se terminer avec 20 000 propositions des citoyens. On a retenu celles qui ont retenu 80% des suffrages, ce qui en fait une quinzaine. Elles seront envoyées au gouvernement et à chaque ministère concerné. On va discuter et essayer de faire avancer des choses, de fédérer d'autres acteurs", explique l'ancienne navigatrice.

"Un combat"

"Il faut faire évoluer l’économie pour qu’elle nous apporte des biens et services, mais pas en excès, pas n’importe quoi, pas n’importe comment et pas à n’importe quel coût pour la planète. Il faut créer des métiers, former des gens et aider à la reconversion", affirme-t-elle.

"Le monde d’après se construit et c'est un combat", conclut Isabelle Autissier.