Interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne : "La fermeture d’un mois est largement insuffisante", selon l'association Défense des milieux aquatiques

"La fermeture d'un mois est largement insuffisante", estime mercredi 23 octobre sur franceinfo Philippe Garcia, président de l'association Défense des milieux aquatiques. Le gouvernement va reconduire l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février 2025. Mise en place en début d'année pendant un mois, elle a permis de diviser par quatre environ les captures mortelles de dauphins, a annoncé le gouvernement. Le Comité national des pêches maritimes estime également que l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne n'est pas "la solution" pour préserver les dauphins.

Philippe Garcia se dit "plus que surpris" de ce résultat. "C'est une bonne nouvelle", mais selon lui, ce chiffre "dépend de la météo" et de "tout un tas de circonstances particulières" qui font "qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit renouvelé chaque année".

Pour une interdiction de pêche de quatre mois

Il plaide pour une "fermeture de quatre mois" qui pourrait, selon lui, "résoudre le problème". Cette interdiction de pêche de quatre mois permettrait "d'enlever la menace qui pèse actuellement sur les cétacés" et serait "une solution", au lieu d'être "une punition" pour les pêcheurs. "Lorsqu'on laissera reposer la nature et qu'on lui laisse le temps de se refaire, il y aura, à terme, une ressource beaucoup plus abondante en nombre de poissons et aussi en taille du poisson", soutient Philippe Garcia.

Selon le président de l'association, "la pêche est en train de mourir" et les "hécatombes de dauphins en sont un indicateur". "Le nombre de navires diminue, le nombre de pêcheurs diminue, les débarquements diminuent, on va à la catastrophe", prévient Philippe Garcia. "Il faut prendre les bonnes mesures", affirme-t-il, et ce n'est pas avec "un pansement sur une jambe de bois comme on nous propose avec un mois de fermeture".

Les "pingers", une mauvaise idée

Le ministre de la Mer, Fabrice Loher, espère lever dès 2027 les restrictions de pêche dans le golfe de Gascogne. Pour limiter les captures, il vante notamment les "pingers", des alarmes acoustiques sur les bateaux pour éloigner les dauphins. "Ce n'est pas une solution, réagit Philippe Garcia. C'est même certainement une menace supplémentaire pour les dauphins." Le président de l'association rappelle que les dauphins sont des "animaux qui dépendent de leur système acoustique pour s'orienter, se nourrir et communiquer entre eux". Le risque est donc de "complètement les désorganiser ou les empêcher de se nourrir sur leur zone de nourrissage", poursuit-il. "L'effet pervers c'est qu'on ne s'en rendra pas compte", assure-t-il.