Indonésie : le boycott de l'huile de palme pénalise les petits exploitants

Un groupe de métal qui milite pour l'environnement, c'est possible en Indonésie. Les musiciens de Boomerang sont proches de l'association Greenpeace. Ensemble, ils ont occupé une raffinerie d'huile de palme. Cette huile est responsable de la déforestation en Asie. Entre 2000 et 2012, 60 000 km2 de forêt ont été rasés en Indonésie. "Nous voulons en finir avec l'huile de palme destructrice. Wilmar est le plus grand négociant en huile de palme du monde et la principale cause de déforestation en Indonésie", explique un activiste. Coglate, Nestlé, Unilever, tous se fournissent chez Wilmar.

Une lutte qui pénalise les petits exploitants

Mais la lutte contre l'huile de palme pénalise aussi les petits producteurs. Kawal Surbakti est l'un d'entre eux : "j'ai essuyé de nombreuses pertes. Avant, je pouvais économiser un peu d'argent, mais maintenant je ne peux même plus le faire. Parfois, ce que je gagne n'est même pas assez pour moi", témoigne-t-il. 85% de l'huile de palme est produite en Asie. Le parlement européen est en passe d'interdire l'huile de palme pour les biocarburants d'ici 2030. Selon différentes associations, la baisse de l'huile de palme affecterait 3,2 millions d'exploitants asiatiques.